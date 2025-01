Rossi mira título do Flamengo em 2025 e minimiza fase do Botafogo: ‘Outro ano recomeça’

No terceiro dia de pré-temporada nos Estados Unidos, o goleiro Augustín Rossi, do Flamengo, concedeu coletiva antes das atividades. O arqueiro já mira o título da Supercopa do Brasil diante do Botafogo, mas destacou que o time precisa de preparação para levantar o troféu. Além disso, ele minimizou a fase do rival, que venceu o Brasileirão e a Libertadores em 2024.

“Todo jogo é importante. Temos uma final da Supercopa pela frente, o jogo mais importante do começo do ano. Temos que nos preparar da melhor maneira para chegar nessa decisão. É um ano difícil, com muitos jogos e competições. Botafogo fez um grande ano em 2024, mas outro ano recomeça, a gente vai se preparar da melhor forma para vencer. Ano passado já acabou, temos nossos objetivos para esse ano”, disse Rossi.

O argentino também tratou o futebol brasileiro como o mais competitivo do continente e disse que a ambientação dos estrangeiros é facilitada pela comunicação com Filipe Luís.

“Nenhuma competição no mundo é igual. Eu saí da Argentina, o período de adaptação até que foi rápido, no Flamengo não tem tempo para se adaptar, é o maior clube do Brasil, um dos maiores do mundo. O Flamengo demanda estar sempre bem, é difícil. Para quem vem da Europa também é preciso adaptação, então temos que apoiar quem está chegando. O futebol brasileiro está cada vez mais difícil. Temos que apoiar uns aos outros para ajudar o Flamengo da melhor maneira. O futebol brasileiro é o mais competitivo da América do Sul, então é importante adaptar-se rápido”, afirmou.

Outros trechos da coletiva de Rossi:

Relação: “A pré-temporada serve para fazer um grupo mais forte e unido. Há tempo para conversarmos sobre os treinos e coisas do dia a dia, o que não temos tanto tempo fazer durante o ano. Esse momento é para melhorar a convivência, os estrangeiros acabam ficando mais unidos, mas a pré-temporada é para todos estarmos juntos. Fortalecer o Flamengo de dentro para fora.”

Estrutura: “Acho boa. A universidade é muito grande, a estrutura das academias aqui nos Estados Unidos é uma das melhores do mundo, então é importante estarmos aqui”.

Programação

O Flamengo realiza uma parte da pré-temporada em Gainesville, na Flórida. O Rubro-Negro ficará oito dias na cidade e depois viaja para Fort Lauderdale, onde encara o São Paulo, no dia 19, no estádio do Inter Miami, pelo FC Séries, a antiga Flórida Cup. Em seguida, a delegação retorna ao Rio de Janeiro, onde finaliza a preparação para a Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro, diante do Botafogo.

