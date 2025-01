Vasco segura pressão, vence Juventus-SP e avança à terceira fase da Copinha

Léo Jacó (esq.) marcou o gol da vitória do Vasco na Copinha - (crédito: Foto: Vinícius Gentil / Vasco)

O Vasco segurou a pressão e conseguiu a classificação à terceira fase da Copinha. Nesta segunda-feira (13), o Cruz-Maltino venceu a Juventus-SP por 1 a 0, em plena Rua Javari, mesmo atuando por 15 minutos com um a menos. Léo Jacó marcou o gol da classificação vascaína. Agora, o time carioca enfrenta o Ceará, que meteu 4 a 0 no XV de Piracicaba também nesta segunda.

Jogo com duas paralisações

O árbitro Pablo Rodrigo Soares de Oliveira parou duas vezes a partida ainda no primeiro tempo. Primeiro, por gritos homofóbicos da torcida da Juventus ao goleiro Phillipe Gabriel em cobranças de tiro de meta e faltas. Posteriormente, um torcedor acertou um isqueiro no arqueiro cruz-maltino, que entregou o artefato ao árbitro.

Vasco sai na frente

Mas o que vale é bola na rede. E foi numa linda jogada que o Vasco chegou ao primeiro gol do jogo. André disparou pela direita e cruzou na medida para Léo Jacó, que testou firme para fazer 1 a 0, aos 20′. Foi o primeiro gol de bola rolando do Cruz-Maltino na competição.

Foi, aliás, a melhor atuação do time no certame. Euder, que fez grande jogo, quase marcou um golaço de falta, mas viu o goleiro Kawê Garcia fazer espetacular defesa. Na sobra, Bruno André perdeu gol feito. Para sua sorte, o bandeira anotara impedimento.

Aos 27′, em um dos lances mais perigosos do jogo, Caio Egídio cabeceou no travessão de Phillipe Gabriel. Após confusão na sobra, o próprio camisa 29 tentou novamente e quase empatou. Na sequência, o lateral-direito do Vasco, Breno Vereza, levou o segundo amarelo e foi para o chuveiro mais cedo.

Assim, a Juventus partiu para cima em busca do empate, se aproveitando de ter um a mais em campo. A equipe da casa empilhou cruzamentos e também buscou finalizações de fora da área.

