??dolo do Manchester United vai treinar crianças em hotel luxuoso

Wayne Rooney, ídolo do Manchester United, vai treinar crianças em um luxuoso hotel Jumeirah Beach, em Dubai. Ele estava sem clube desde que deixou o comando do Plymouth Argyle, da segunda divisão inglesa.

Assim, o treinador vai ser o responsável pelo treinamento das crianças durante as férias de sete dias no próximo mês. As diárias do hotel são entre R$ 2.413 e R$ 15 mil. O local ainda possui uma praia particular de areia branca com um quilômetro de extensão, repleta de iates, restaurantes e um spa de classe mundial.

“Enquanto as crianças aprendem com um dos jogadores de futebol mais famosos, os pais podem relaxar na praia particular, saborear uma refeição requintada ou explorar as muitas atividades voltadas para a família que o resort tem a oferecer” disse o hotel.

Esse é um programa promovido pela Football Escapes, uma organização que oferece curso para crianças em parceria com resorts. A proposta é oferecer treinamentos conduzidos por jogadores e ex-jogadores de futebol.

Carreira de Wayne Rooney Rooney começou sua carreira no Everton e se tornou o então o mais jovem a marcar um gol na Premier League aos 16 anos, numa vitória sobre o Arsenal em outubro de 2002. Em 2004, ele foi para o Manchester United por 27 milhões de libras e se tornou o adolescente mais caro do mundo, onde atuou por 13 anos. No United, conquistou treze títulos. Cinco Premier League, uma Copa da Inglaterra, quatro canecos da Copa da Liga, uma Liga Europa, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes da Fifa. Em 2017, ele deixou o Manchester United e voltou ao Everton onde jogou por uma temporada apenas antes de rumar para o futebol dos EUA, no DC United. Além disso, defendeu a Seleção da Inglaterra por anos e encerrou sua passagem em 2018 como o maior artilheiro do país, com 53 em 120 jogos. Assim, ele participou de três Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014). Rooney, portanto, encerrou a carreira de futebol há quatro anos e iniciou a carreira de técnico. Ele comandou o Derby County, DC United, nos Estados Unidos e Birmingham City. O seu último trabalho foi à frente do Plymouth Argyle, da Segunda Divisão da Inglaterra.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.