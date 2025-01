Bitello não se reapresenta na Rússia, e Botafogo fará nova proposta

Nesta segunda-feira (13), o atacante Bitello não compareceu ao Dínamo Moscou, na Rússia. O jogador, em negociação com o Botafogo, decidiu permanecer no Brasil até a conclusão das tratativas. Enquanto isso, seus agentes seguem em conversas com o clube Alvinegro.

Uma nova oferta será apresentada ao Dínamo, embora o clube russo já tenha recusado duas propostas, sendo uma delas no valor de 13 milhões de euros (R$ 82 milhões, na cotação atual). O Dínamo entende que a ausência de Bitello na Rússia demonstra o desejo do jogador de atuar pelo Botafogo.

LEIA MAIS: Rafael faz críticas a nota do Botafogo sobre não pagamentos de premiações

Aliás, Bitello deixou o Grêmio em 2023, quando a Rússia já estava em conflito com a Ucrânia. Na ocasião, ficou acordado que, caso os conflitos continuassem, o Dínamo flexibilizaria sua transferência para outro clube.

Bitello é considerado importante na Rússia

Mesmo assim, Bitello é considerado peça-chave no Dínamo e veste a camisa 10 da equipe. O clube ocupa atualmente a quarta posição no campeonato nacional, quatro pontos atrás de Krasnodar e Zenit, líderes da competição. O contrato de Bitello com o Dínamo é válido até o fim da temporada europeia de 2028.

Todavia, na negociação com o Grêmio, o Dínamo pagou 10 milhões de euros (R$ 52 milhões na cotação da época, em 2023). Recentemente, os russos também rejeitaram uma oferta de 12 milhões de euros de outro clube brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.