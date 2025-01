Sérgio Ramos no Atlético? Vídeo de atleta com música do Galo repercute nas redes sociais

O zagueiro espanhol Sérgio Ramos movimentou a tarde do futebol brasileiro ao postar em suas redes sociais um vídeo de sua patrocinadora de materiais esportivos. No entanto, algo especial chamou a atenção, especialmente dos atleticanos.

O vídeo, que mostra a marca com Ramos como garoto-propaganda, tinha uma música de fundo peculiar. Embora a música seja da marca, é possível ouvir no fundo uma letra cantada pelos atleticanos.

LEIA TAMBÉM: Diretor do Atlético argumenta saídas e cita falta de respeito de Zaracho

“Vamos, Galo, ganhar o Brasileiro, e vamos, vamos, Galo, ganhar o Brasileiro”, é possível ouvir na música do vídeo promocional.

Vídeo que o zagueiro Sérgio Ramos repostou em seus stories no Instagram, da sua patrocinadora Mizuno, conta com uma música do Atlético-MG. “Vamos, vamos galooo, ganhar o brasileiro”. ????: Reprodução pic.twitter.com/mGvq4FoI3D — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 13, 2025

Sérgio Ramos, que completa 39 anos em março, fez sucesso com a camisa do Real Madrid e atualmente está sem clube.

Existe negociação?

O Jogada10 apurou com uma fonte influente dentro do Atlético que não há qualquer negociação com o zagueiro Sérgio Ramos.

Questionados sobre a motivação da música ao fundo do vídeo, a resposta foi: “Não fazemos ideia”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.