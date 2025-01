Pivô de separação de ex-atacante da Argentina é promovida à namorada

O centroavante Mauro Icardi, com passagem pela seleção da Argentina, finalmente anunciou o namoro com a atriz China Suárez. Tal oficialização ocorreu três anos após a artista ser apontada como a responsável por uma das separações entre o jogador e Wanda Nara, em 2021.

Neste ano, uma emissora argentina publicou uma troca de mensagens entre China, ou Maria Eugênia Suárez, e o jogador. No entanto, ambos desmentiram que tivessem um caso no período. Mesmo assim, alega-se que a atriz teve algumas interferências cruciais no antigo casamento de Icardi com Wanda Nara.

A artista, aliás, soma outros relacionamentos em que teve três filhos. A primeira é originária de seu casamento com o ator Nicolas Cabré e nasceu em 2013. Os dois trabalharam juntos em “Los Únicos”. Posteriormente, no casório com ator chileno Benjamín Vicuña, que durou sete anos, entre 2015 e 2021. A dupla se conheceu durante a gravação em “El Hilo Rojo” e teve um casal de filhos. Depois disso, começaram a surgir os rumores de um envolvimento com Icardi.

Um tema que é bastante discutido na Argentina diz respeito à mansão em que China Suárez reside com seus filhos. Ela argumenta que conseguiu comprar o imóvel, pois juntou dinheiro desde o início de sua carreira como modelo, aos seis anos. Contudo, os programas de fofoca no país relatam um cenário diferente, pois ela teria recebido a residência de seu ex-marido Vicuña. Na oportunidade, a decisão não agradou sua sogra no período.

Antigo relacionamento polêmico de ex-atacante da Argentina

Mesmo que separados e priorizando a ausência de contato, Icardi e Wanda Nara protagonizam diversas denúncias. A apresentadora prestou queixa contra o centroavante por chantagem. Ela alega que sofreu ameaças de divulgação de vídeos íntimos. Wanda relata que a casa que dividiam abrigava mais de 60 câmeras internas, presentes em diversos cômodos como o quarto deles. Ela frisou que o jogador acessava o conteúdo mesmo após o divórcio do casal.

