Veja os números de Paulo Baya em sua estreia pelo Fluminense

Ao entrar em campo no último domingo (12) pelo Campeonato Carioca com um time alternativo, o Fluminense levou a campo o atacante Paulo Baya. Ele foi, assim, o primeiro dos sete reforços a estrear com a camisa do clube.

O camisa 77 foi participativo, sendo um dos jogadores que mais movimentou o jogo. Saiba, então, como foram os números do ex-atacante do Goiás no empate em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa.

Paulo Baya atuou os 90 minutos, sendo o principal finalizador da equipe ao lado de João Neto, com duas finalizações. Uma delas, aliás, obrigou o goleiro Zé Carlos a operar grande defesa, em cabeceio no segundo poste.

Ele também contribuiu com um passe-chave (o que precede uma finalização sem gol), um cruzamento certo e 15 passes concluídos em 20 tentativas. Dessa forma, obteve 75% de acerto nos passes. Conseguiu cinco dribles, venceu oito duelos no chão e um no ar. Perdeu a bola, porém, em 11 oportunidades.

Confira os números da estreia de Paulo Baya pelo Fluminense

Minutos – 90

Passes certos – 15/20 (75%)

Passes-chave – 1

Finalizações (no alvo) – 2(1)

Dribles (certos) – 7 (5)

Duelos no chão (ganhos) – 14 (8)

Duelos aéreos (ganhos) – 3 (1)

Perda da posse – 11

Faltas sofridas – 1

