Enzo Díaz ‘herda’ camisa 13 de Rafinha no São Paulo: ‘Especial’

Um dos reforços do São Paulo para 2025, o lateral-esquerdo Enzo Díaz se apresentou ao novo clube nesta segunda-feira (13), durante a pré-temporada da equipe em Orlando, nos Estados Unidos. O atleta de 29 anos, que chegou do River Plate, explicou a escolha pela camisa 13, que estava vaga desde a saída de Rafinha.

“É um numero especial, meu filho escolheu quando cheguei ao River, agora estava vazia e vou usar. É um número especial, tratarei de usar”, destacou.

Enzo Díaz é o quarto argentino do elenco, juntando-se a Calleri, Alan Franco e Santiago Longo. O elenco conta ainda com o paraguaio Bobadilla, com o venezuelano Ferraresi e com o equatoriano Arboleda, além de toda comissão também sul-americana.

“Quero agradecê-los por rapidamente me receberem, me mostrarem como funciona a convivência, facilitou muito. O campo é muito bom, a exigência do corpo técnico e do clube… Estou fazendo meu melhor. Vamos fazer uma grande temporada, formar um grande grupo, competir e conseguir coisas”, completou Enzo Díaz.

A expectativa, assim, é que Enzo faça sua estreia pelo Tricolor nesta quarta-feira (15), dia em que o clube faz um amistoso válido pela FC Series contra o Cruzeiro, nos Estados Unidos.

O São Paulo, aliás, tem uma cláusula de compra obrigatória em caso de metas atingidas. Objetivos que, na visão do argentino, podem se concretizar. O clube, afinal, terá de pagar 2 milhões de dólares (R$ 12 milhões) ao River Plate caso ele entre em campo em 50% dos jogos da temporada de 2025, com um mínimo de 45 minutos jogado em cada uma delas. O Tricolor, então, passaria a ser dono de 60% dos direitos do lateral.

