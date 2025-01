??gua Santa x Fluminense, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

A Federação Paulista de Futebol divulgou, na manhã desta segunda-feira (13), a tabela detalhada da terceira fase da Copinha 2025. Assim, o Fluminense medirá forças com o Água Santa nesta terça-feira (14), às 19h30 (de Brasília), em São Carlos (SP).

Na fase anterior, o Tricolor de Laranjeiras venceu mais uma na competição, desta vez em uma 3 a 0 sobre o CRB. A equipe paulista, por sua vez, eliminou o Linense depois do triunfo por 2 a 1. Dessa forma, quem avançar no duelo enfrenta São Paulo ou Juventude.

Onde assistir

O confronto desta terça-feira (14) terá a transmissão da CazéTV (Youtube).

Como chega o Água Santa

A equipe terminou a fase de grupos na liderança de sua chave, somando 6 pontos com duas vitórias e uma derrota. Dessa forma, o time de Diadema se destacou no sistema ofensivo, visto que estufou a rede em oito oportunidades, porém sofreu cinco em quatro partidas.

Como chega o Fluminense

O Tricolor de Laranjeiras dominou sua chave na primeira fase, com 100% de aproveitamento e tem demonstrado consistência na busca pelo hexa. Por fim, vale lembrar que o clube carioca já ergueu a taça da competição em 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989. A jogada que abriu caminho para a classificação à terceira entrou para a história. Afinal, o gol de Júlio Fidelis foi o de número 400 do Tricolor no mais famoso torneio de base do país.

“Será, com certeza, um confronto muito disputado. A partir de agora, os jogos serão ainda mais acirrados, de maior dificuldade. As equipes já se conhecem, então temos que ser inteligentes”, destacou o técnico Rômulo Rodriguez

Água Santa x Fluminense

Terceira fase da Copinha 2025

Data e horário: terça-feira, 14/01/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP)

ÁGUA SANTA: Vitor Boin, Filipe Dahora, Breno, Bruno Santos, Bryan, Arapiraca, Diego Anjos, Felipe Mandarino, Ryan Rodrigues, Nicolas Viana, Jairkon. Técnico: Marcelinho Paulista.

FLUMINENSE: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Dohmann e Natan; Enzo, João Lourenço e Kelwin. Técnico: Rômulo Rodriguez.

Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva E Rosário

Auxiliares:Rodrigo Meirelles Bernardo e Carolina de Freitas Mendes

VAR: Demetrius Pinto Candançan

