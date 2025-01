São Paulo x Juventude, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Juventude nesta terça-feira (14/01), às 18h30, no estádio Zezinho Magalhães. pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor chega com 100% de aproveitamento e agora encara o clube Jaconero para saber quem avança para as oitavas de final da competição de juniores.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV.

Como chega o São Paulo

Após uma primeira fase impecável com três vitórias, o São Paulo encarou o América-RN na segunda fase e goleou. Afinal, o Tricolor teve uma nova grande atuação e venceu por 4 a 0. Assim, se credenciou para encarar o Juventude por uma vaga nas oitavas. Aliás, o técnico Allan Barcellos terá reforços para a partida. Isso porque Guilherme Reis e Pedro Ferreira, que cumpriram suspensão no último jogo, voltam e estão à disposição do treinador.

Como chega o Juventude

Por outro lado, o clube gaúcho terminou em primeiro na sua chave com seis pontos. Contudo, já teve uma derrota na competição, ao perder para o Operário, do Acre. Já na segunda fase, o Juventude encarou o XV de Jaú e venceu por 1 a 0, se credenciando para encarar o São Paulo na terceira fase. Agora, a equipe Jaconera busca surpreender e eliminar o Tricolor Paulista para seguir na competição de juniores.

SÃO PAULO X JUVENTUDE

Data e horário: 14/1/2025, 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Kauê, Andrade e Guilherme Reis; Negrucci e Hugo; Lucca, Alves e Ferreira; Ryan Francisco. Técnico: Allan Barcellos.

JUVENTUDE: Turatto; João Karan, Clébio, Bernardo e Gabriel Borges; Gehring, Yuri e Gui Teixeira; Miguel, Nico e Marlon Santos.Técnico: Filipe Dias

Árbitro: Vinicius Bettio.

Auxiliares: Rodrigo Meirelles Bernardo e Jefferson Dutra Girotto.

