Bragantino x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h45

Tem jogão na noite desta segunda-feira, 13/1, em Mogi das Cruzes. Às 21h30 (de Brasília), Bragantino e Flamengo se enfrentam pela 2ª fase da Copa São Paulo. É partida eliminatória. Quem vencer, avança. Quem perder, está eliminado. Caso role empate nos 90 minuos, decisão por pênaltis. o Braga ficou em primeiro no seu grupo e é favorito contra o Fla, que está jogando com o time sub-17. A Voz do Esporte transmite esta partida a patir das 20h45 (de Brasília), com o esquenta sob o comando de Aldo Luiz, que também está com a narração.

Bragantino e Flamengo tem a narração de Aldo Luiz. Mas a cobertura ainda apresenta os comentários de Arthur Sapiro e as reportagens de Fernando Sid. Não deixe de clicar na arte acima a patir das 20h45 (de Brasília) para acompanhar este que é um dos grandes jogos da 2ª fase da Copinha.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.