Internacional terá problemas com desfalques já no início da temporada

Lesões musculares voltam a assombrar Bruno Tabata, destaque do Inter no segundo torno da última temporada

O técnico Roger Machado terá alguns problemas para montar o Internacional no Campeonato Gaúcho neste início de temporada. Isso porque o clube anunciou um boletim médico e apontou contusões do goleiro Rochet, do zagueiro Rogel e do meio-campista Bruno Tabata. Além disso, comunicou a necessidade do jovem Gabriel Carvalho passar por uma cirurgia por uma lesão no pé esquerdo, enquanto está a serviço da Seleção Brasileira sub-20.

O arqueiro uruguaio alegou uma espécie de tendinite no joelho esquerdo na reapresentação do elenco para dar início à pré-temporada. Assim, por meio da nota, o Colorado esclareceu que Rochet não estará à disposição nos primeiros jogos do Estadual. Deste modo, Anthoni e Ivan vão disputar a vaga para substituí-lo. Já Bruno Tabata reclamou de um incômodo na coxa esquerda e passa por um trabalho de reforço muscular como forma de recuperação. Assim, até o momento, ainda não está presente nas primeiras atividades da pré-temporada com o restante do grupo. Tal situação terá uma mudança somente quando ele recuperar as condições físicas ideais.

Internacional pode ter baixa durante todo Gauchão

Vale relembrar que problemas físicos semelhantes fizeram o meio-campista ser desfalque em algumas oportunidades na reta final da última temporada. Com relação a Rogel, ele encerrou 2024 com uma fratura na mão esquerda. O uruguaio faz trabalhos específicos com a comissão técnica e preparação física. Ou seja, também ainda não participa dos treinamentos com o restante do elenco.

Outro jogador que passou a ser problema recentemente é Gabriel Carvalho. Ele ainda não se apresentou ao Inter, pois estava a serviço da Seleção Brasileira sub-20. No entanto, sofreu uma lesão no pé esquerdo e precisará de uma intervenção cirúrgica para corrigi-la. Por sinal, a previsão de recuperação é de sete semanas, portanto o meio-campista pode ser uma ausência durante todo o Campeonato Gaúcho.

