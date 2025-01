Corinthians passa pelo Falcon e está na próxima fase da Copinha

Atual campeão da Copa São Paulo de futebol Júnior, o Corinthians segue em busca de mais um título. Nesta segunda-feira, 13/1, no Bruno José Daniael, em Santo André, venceu o Falcon, de Sergipe, por 1 a 0. O gol da classifciação saiu aos 30 da etapa final, com o seu capitão, o volante Bahia.

O rival do Corinthians na terceira fase, na 4ª-feira, será o Vila Nova, que eliminou o Santo André, também nesta 2ª-feira.

O Corinthians teve maior intensidade ofensiva no primeiro tempo e lamentou que o goleiro Dida tenha se saído muito bem com defesas nas três melhores finalizações, uma com Gui Negão num chute de fora da área e duas vezes com Nicollas. Mas, depois dos 30 minutos, o time sergipano equilibrou as ações e mostrou boa troca de passes. Além disso, criou a grande jogada da etapa inicial. Guilherme, pela esquerda, de fora da área, bateu colocado no ângulo e o goleiro corintiano Kauê voou para fazer grande defesa e evitar que o Corinthians fosse para o intervalo com a derrota.

Corinthians marca na etapa final

No segundo tempo, com o apoio do bom público que compareceu para prestigiar o Timão no Bruno José Daniel, o Corinthians passou a sufocar. Aos 13, a grande chance: Nicollas cabeceou no travessão e, na volta, Gui Negão cabeceou tirando o goleiro Dida. Porém, Julio Gabriel salvou em cima da linha. Mas o gol somente saiu 30 minutos. O Capitão Bahia aproveitou uma espirrada de escanteio pela esquerda e, mesmo pegando mal na bola, colocou dentro do gol. Timãozinho vivo.

