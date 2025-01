Zubeldía comemora 44 anos e ganha bolo do São Paulo

A segunda-feira (13) foi de festa em meio aos treinos do São Paulo, em sua pré-temporada realizada na Flórida. O treinador Luis Zubeldía completou 44 anos e recebeu uma festa, com direito a um bolo, preparada pelo clube.

As comemorações aconteceram depois do treino da manhã. Através das redes sociais, o Tricolor parabenizou Zubeldía, que se comparou com vinho, ficando melhor à medida que está mais velho.

“Sou como vinho”, brincou o treinador.

Em outro material disponibilizado pelo São Paulo, Zubeldía contou algumas curiosidades, como filmes, músicas e livros favoritos.

???????????? Curiosidades sobre ???????????????????? Zubeldía, o aniversariante desta segunda-feira!#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/yQf3KjOnzW — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 13, 2025

