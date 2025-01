Fabrício Bruno revela ‘dívida’ com o Cruzeiro, seu novo clube

Após mais de um mês e meio de negociações, o Cruzeiro anunciou a contratação do zagueiro Fabrício Bruno, vindo do Flamengo. A Raposa pagou R$ 44 milhões ao Rubro-Negro. Durante sua apresentação no último domingo (12), ele fez algumas revelações.

O defensor deixou o Cruzeiro em 2020, no período em que o clube celeste enfrentava sua maior crise, com o rebaixamento para a Série B do Brasileiro e maior destaque nas páginas policiais do que esportivas, diante das várias denuncias de crime apontadas sobre a diretoria da época. Assim, Fabrício Bruno acredita que precisa pagar essa dívida com o torcedor cruzeirense.

“Eu senti que tinha uma dívida. Não sou leigo, sei de tudo o que aconteceu. Em seis anos fora, aprendi muito. Tenho 28 anos e ainda tenho muito a entregar no futebol. Recebi inúmeras ligações do Pedrinho e do Mattos. De tanta preocupação, praticamente não tive férias”, disse o jogador em entrevista coletiva nos Estados Unidos, onde a equipe realiza sua pré-temporada.

Conforme o Jogada10 adiantou, Fabrício Bruno pediu para ser negociado pelo Flamengo.

“Fui muito feliz no Flamengo, mas também tive momentos tristes. Quando tenho a oportunidade, me manifesto e me posiciono. Pedi para ser negociado porque não é qualquer clube que está se interessando por mim”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.