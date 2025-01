James Rodríguez, ex-São Paulo, é anunciado pelo León, do México

O León, do México, anunciou a contratação do meia James Rodríguez nesta segunda-feira (13), com uma publicação nas redes sociais. O jogador chega ao clube como um dos principais reforços para o novo Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho de 2024.

O camisa 10 da Colômbia teve passangens discretas em seus dois últimos clubes: São Paulo e Rayo Vallecano. No Brasil, atuou no Tricolor Paulista por um pouco mais de dois anos e disputou 22 partidas, com dois gols e quatro assistências.

Já na Espanha, mais uma passagem discreta pelo clube que está em nono lugar no campeonato nacional. Durante o período curto, atuou em apenas sete jogos, com uma assistência contabilizada. Porém, pela seleção do seu país, fez um bom ano. Afinal, teve um papel importante no vice-campeonato da Copa América com seis assistências e um gol. Além disso, foi eleito o craque da competição.

O León, nova equipe do meia, está no mesmo grupo que o Flamengo no Mundial de Clubes, junto com o Chelsea e o Esperánce, da Tunísia. Aos 33 anos, possui uma carreira vitorioso com passagens por grandes clubes europeus, como Real Madrid e Bayern de Munique.

Confira o vídeo de apresentação de James Rodríguez no León:

@jamesdrodriguez pic.twitter.com/o98EwyTMsb — Club León (@clubleonfc) January 13, 2025

