Lateral do Cruzeiro cutuca Atlético antes de clássico nos EUA: ‘Não é nem rivalidade’

Cruzeiro e Atlético se enfrentarão no próximo sábado (18) em um dos maiores clássicos do Brasil, mas em campo nos Estados Unidos. As equipes estão em pré-temporada na Flórida e irão disputar o FC Series, torneio que ocorrerá no estado americano.

O lateral-direito da Raposa, William, ao ser perrguntado sobre a rivalidade e também sobre a situação envolvendo Gabigol, resolveu polemizar.

“A rivalidade com o Gabi não é nem rivalidade, porque ele conquistou título lá. O único título da Arena deles, o Gabi conquistou. Não é rivalidade, é a realidade. Não conversamos muito sobre isso, mas a gente vê e sabe da verdade”, afirmou o ala, lembrando da conquista da Copa do Brasil 2024 pelo Flamengo, com participação decisiva de Gabriel Barbosa.

William ressaltou, ainda, que a temporada será focada em reconquistar para o Cruzeiro o local de grandes conquistas.

“Temos que sonhar alto. Sonho com títulos, e em todas as competições que formos disputar, vou pensar em títulos. Se depender de mim e de todos os jogadores, vai dar tudo certo e vamos alcançar nosso objetivo”, finalizou.

