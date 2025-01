Sport x Decisão: onde assistir, escalações e arbitragem

O Sport recebe o Decisão nesta terça-feira (14), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. As equipes tiveram o mesmo resultado na estreia do Estadual, no último final de semana: empate em 1 a 1. Portanto, ambas estão somando um ponto na tabela do torneio. Assim, confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Canal Goat (youtube).

Como chega o Sport

Com a conquista do acesso à elite do Campeonato Brasileiro de 2025, o Leão chega com moral para a temporada. Porém, na estreia do Estadual, ficou apenas no empate com o Afogados em 1 a 1, no último sábado (11). Portanto, agora quer aproveitar o fator casa para conquistar a primeira vitória no torneio. Utilizando os jogadores da base em grande maioria na fase inicial da competição, o destaque vai para o atacante Micael, uma das grandes promessas do clube.

Como chega o Decisão

O Bode de Moxotó empatou com o Santa Cruz em casa na estreia do Pernambucano em 1 a 1, com gol de Gilmar Rodrigues de Alcantara. Assim, conquistou o primeiro ponto importante na tabela. Agora, terá outro grande desafio, mas dessa vez fora de casa. Para o duelo, o técnico Higor César deve manter a escalação do primeiro confronto para tentar seguir com o contra-ataque rápido do time.

Sport x Decisão

Campeonato Pernambucano – 2ª rodada

Data e horário: terça-feira, 14/01/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

SPORT: Davi; Neto, Marcelo Ajul, Felype Gabriel, Rafinha; Adriel, Zé Lucas, Jefinho; Dieguinho, Micael, Enzo Vagner. Técnico: Pepa

DECISÃO: Anderson Testa; Felipe Cordeiro, Artur Potiguar, Gilmar Pitimbu, Nino Potiguar; Lucas Alchnovich, Íkaro, Juninho Silva; Juliano, Henrique Paraíba, Léo Reis. Técnico: Higor César

Árbitro: Deborah Cecilia

Auxiliares: Karla Renata e João Henrique



