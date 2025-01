Palmeiras encaminha saída de Vitor Reis para o City

A negociação entre Palmeiras e Manchester City pelo zagueiro Vitor Reis avançou nesta segunda-feira (13). Os clubes já estão nos ajustes para a conclusão da transferência e discutem os últimos detalhes da transação.

A expectativa é que o negócio seja concretizado por 35 milhões de euros, cerca R$ 219 milhões. Na última semana, houve uma possibilidade de uma proposta por 40 milhões de euros. Porém, o valor foi mais baixo e não agradou o Palmeiras. Agora, a transação se aproxima daquilo que o Verdão deseja.

Na tarde desta segunda, a presidente Leila Pereira comentou sobre o jogador na apresentação do novo patrocinador máster. A mandatária palmeirense disse que gostaria de contar com o zagueiro no Super Mundial de Clubes, em junho, e afirmou não ter pressa para fechar o negócio.

“Eu gostaria. Meu desejo seria esse (segurar até o Mundial). Se acertássemos o valor, venderíamos agora e ele iria depois do Mundial, mas tudo isso está sendo conversado. Pode ser que não seja possível. Mas eu não tenho pressa. O Vitor ainda tem um contrato longo. Estamos conversando e se chegarmos a um valor que seja bom para o Palmeiras, para o atleta e para o Manchester, ok. Mas por enquanto não tem nada decidido”, ressaltou.

Vitor Reis estreou no elenco profissional em 2024 e conseguiu se firmar no time alviverde. Ao todo, atuou em 22 partidas em 2024, com dois gols marcados. Enquanto a negociação não é concluída, o zagueiro segue com o restante do grupo nos trabalhos de pré-temporada.

