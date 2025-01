Presidente do São Paulo rebate críticas de Leila Pereira: ‘Mundiais fazem reverberar’

Horas depois de Leila Pereira criticar os clubes brasileiros que realizam pré-temporada nos Estados Unidos, Júlio Casares se pronunciou. O presidente do São Paulo rebateu as falas da mandatária palmeirenses e ainda cutucou o rival com a conquista do tricampeonato Mundial.

Casares destacou as vantagens que a pré-temporada traz ao Tricolor. Além disso, o presidente também enfatizou a importância dos três títulos mundiais na identificação do clube fora do Brasil e da globalização da marca.

“Para nós economicamente, mercadologicamente e profissionalmente, em performance esportiva, tem sido muito positivo. Claro que o São Paulo, assim como o Flamengo, que já foi campeão do mundo, o São Paulo três vezes, causa uma grande repercussão, e esses convites serão reiterados. O São Paulo é um clube globalizado em razão da sua história, assim como Flamengo, Atlético-MG e Cruzeiro, mas principalmente o São Paulo pelos seus três títulos mundiais. É uma grande pré-temporada científica, economicamente viável, mercadologicamente de grande retorno. E principalmente, quando o São Paulo chega em qualquer ponto do mundo, os três títulos mundiais fazem reverberar bastante entre toda a opinião pública”, destacou em áudio enviado ao Globo Esporte.

Além disso, o presidente recordou que o clube está nos Estados Unidos por conta de um convite. Casares também comentou a estrutura utilizada nos treinamentos e também as ações que os jogadores já realizaram na Flórida.

“O São Paulo está nos Estados Unidos a convite, assim como Cruzeiro, Flamengo e Atlético-MG. Para nós, motivo de muita honra, tem sido muito positivo economicamente para ativar a marca dos patrocinadores, a estrutura é espetacular, gramados naturais de primeiro mundo que parecem do Morumbis, a estrutura do hotel, de transporte, logística, a ativação da marca, ontem fomos na NBA e vamos fazer em outras entidades, tem sido muito positivo. E o conteúdo trabalhado também”, reiterou.

Críticas de Leila Pereira

No evento de lançamento do novo patrocinador máster do Palmeiras, Leila Pereira afirmou que os dirigentes vão passear na Disney nessas viagens.

“Esse negócio de fazer pré-temporada no exterior é para dirigente passear na Disney. Não tem benefício para o atleta, benefício financeiro para o clube. Absolutamente nada”, pontuou.

