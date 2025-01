Copinha tem os 16 duelos da terceira fase definidos; confira

Nesta segunda-feira, 13/1, rolou o segundo e último dia da segunda fase da Copinha SP. Foram 16 jogos que sacramentaram as vagas finais à terceira fase. O Bragantino venceu e eliminou o Flamengo. Grêmio, Vasco, Corinthians e Palmeiras avançaram sem muito conforto. Além disso, houve a classificação histórica do Ituano em cima do Sfera por 16 a 15 na disputa por pênaltis.

Assim, vamos aos últimos jogos da segunda fase:

Jogos desta segunda-feira, 13/1, da Copinha

Audax 0 (4) x (1) 0 Votoraty-SP

Novorizontino 0 x 2 Athletico

Palmeiras 2 x 1 Referência-SP

Sport 0 (5) x (4) 0 Oeste-SP

Grêmio 1 x 0 Marcílio Dias

Goiás 1 (5) x (4) 1 Vitória da Conquista

Zumbi 1 x 0 União Suzano

Red Bull Bragantino 3 x 1 Flamengo

Ituano 0 (16) x (15) 0 Sfera

América-MG 1 (1) x (3) 1 Fortaleza

Santo André 0 x 1 Vila Nova

Falcon 0 x 1 Corinthians

Flamengo-SP 1 x 0 Náutico

Ibrachina 2 x 0 Barra-SC

Juventus-SP 0 x 1 Vasco

XV de Piracicaba 0 x 4 Ceará

Confira como ficaram os confrontos eliminatórios da 3ª fase

A Copinha-2025 chegou, portanto, aos 32 classificados à terceira fase. Nesta terça-feira (14), começará o mata-mata do torneio com oito jogos. Os outros oito confrontos ocorrem na quarta-feira (15).

Terça-feira (14)

Bahia x Coritiba– 11h (Porto Feliz)

Mirassol x Criciúma– 15h (Bálsamo)

Ferroviária x Santos – 17h (Araraquara)

Cruzeiro x Portuguesa – 17h (São Carlos)

São Paulo x Juventude – 18h30 (Jaú)

Água Santa x Fluminense – 19h30 (São Carlos)

Guarani x Atlético-MG – 21h30 (Franca)

Botafogo x Ponte Preta – 21h45 (Votuporanga)

A definir

Vasco x Ceará

Vila Nova x Corinthians

Ituano-SP x Fortaleza

Flamengo-SP x Ibrachina-SP

Grêmio x Goiás

Palmeiras x Sport

Zumbi x RB Bragantino

Audax x Athletico

