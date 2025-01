Botafogo se reapresenta sem reforços e treinador. Veja como está o elenco!

Jesus, mesmo com ofertas da Inglaterra, começa 2025 no Mais Tradicional - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo )

Acabou-se o que era doce. Depois de conquistar a Copa Libertadores e o tricampeonato do Brasileirão, o elenco principal do Botafogo, enfim, se reapresenta, nesta terça-feira (14), no Espaço Lonier, para defender o cinturão nas duas taças e buscar novos títulos. Castigado pelo calendário insano, o Glorioso voltou mais tarde das férias por conta da participação no Mundialito da Fifa, no Qatar, em dezembro de 2024.

O Botafogo volta aos trabalhos sem novidades. Afinal, o clube alvinegro ainda não anunciou reforços. O zagueiro Jair, do Santos, está próximo de vestir a camisa do Fogão, porém, não aparecerá no dia a dia do clube enquanto não estiver regularizado e com o negócio com o Peixe concluído. Ex-Grêmio, Bitelo, do Dínamo Moscou, é o segundo nome na mira. Mas os russos fazem jogo duro. Muniain, do San Lorenzo, não vem. O Glorioso também analisa o nome de Claudinho, do Zenit, outro emblema do futebol da Rússia, e vai atrás de Cucho, centroavante colombiano do Columbus Crew, dos Estados Unidos.

Em contrapartida, o plantel retorna com menos gente. Saíram Gatito (goleiro, Cerro Porteño), Rafael (lateral-direito, se aposentou), Adryelson (zagueiro, Lyon), Pablo (zagueiro, Flamengo), Marçal (lateral-esquerdo, sem clube), Hugo (lateral-esquerdo, Vitória), Tchê Tchê (volante, Vasco), Eduardo (meia, Cruzeiro), Romero (meia, sem clube), Almada (meia, Lyon), Luiz Henrique (atacante, Lyon) e Tiquinho (centroavante, Santos). Praticamente, um time completo e uma opção no banco.

O Mais Tradicional, nestas primeiras rodadas do Carioca, vai a campo com garotos do sub-23, “renagados” e jogadores que retornam de empréstimo, como o volante De Paula, ex-Criciúma.

Cadê o treinador?

Falta, também, um treinador. Seduzido pelo vil metal dos petrodólares, Artur Jorge não desperdiçou a primeira oportunidade de ficar mais rico e, assim, trocou o Botafogo pelo possante Al-Rayyan, do Qatar. Como tem uma comissão fixa, os campeões não estarão “desamparados” no início dos trabalhos físicos, técnicos e táticos. Mas a falta de uma liderança, logo no primeiro dia de ano letivo, pode pesar neste início de temporada.

Sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor já avisou que o clube não tem pressa na busca por um treinador. Mesmo com a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no dia 2 de fevereiro, no Mangueirão, em Belém (PA), em duelo único batendo na porta. Em seguida, no mesmo mês, o Alvinegro ainda terá uma Recopa, contra o Racing, em jogo de ida e volta, com datas do esvaziado Campeonato Carioca no meio.

Neste período, sem Artur Jorge, o Botafogo recebeu uma negativa de André Jardine, do América-MEX. Agora, entrevista outros profissionais. O clube traçou uma linha de corte para ir atrás de nomes que estão disponíveis no mercad0.

Veja, na sequência, como está o elenco do Botafogo

Goleiros: John, titular inquestionável, não tem mais a sombra de Gatito. Raul, terceiro goleiro, subiu um escalão. Mas o clube deve contratar uma nova opção. Linck, do Paranaense, está na frente de Morisco, do Coritiba, pela posição.

Lateral direita: Rafael pendurou as chuteiras. Mas Vitinho e Pontes seguem na Estrela Solitária. A posição, por ora, não carece de reforços

Zaga: A dupla BB está de volta. Mas Barboza e Bastos precisam de um suplente. E o nome é Jair, alternativa que o clube encontrou para o lugar de Adryelson. O Ministro da Defesa voltou, após empréstimo, para o Lyon. Halter fica com alternativa 4.

Meio-campistas: Volantes titulares, Freitas e Gregore permanecem. Para a reserva, De Paula e Newton voltam do Criciúma. O garoto Kauê também pode se útil. Contudo, os reservas imediatos são Barbosa e Allan. Com uma boa temporada, o segundo pode render bem mais do que em 2024. Já o setor de criação carece de mais de um nome, pois Almada, Eduardo e Romero meteram o pé. Savarino, atacante, pode realizar a função de um “10”.

Atacantes: Júnior Santos, artilheiro em 2024, ficou. O Botafogo conseguiu segurá-lo, assim como Savarino. Luiz Henrique sinalizou que não fica. O time perde muito com a saída do Pantera Negra. Martins, reserva, não está à altura.

Centroavante: Jesus ganhou a titularidade de Tiquinho, que foi para o Santos. O Glorioso mira Cucho, da liga profissional dos Estados Unidos, para ser o “9” reserva.

