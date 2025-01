Riquelme Felipe comemora estreia no profissional do Fluminense: ‘Marcada na vida’

Fluminense ficou no empate sem gols com o Sampaio Corrêa pelo Carioca-2025 - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Mesmo com o empate do Fluminense sem gols com o Sampaio Corrêa, em Moça Bonita, pelo Carioca-2025, a noite foi especial para Riquelme Felipe. Afinal, a joia da base tricolor, de 17 anos, fez sua estreia entre os profissionais e celebrou o feito em suas redes sociais.

“Estreia no profissional e titular, não tinha como ser melhor. Agradecer a todos que fizeram e fazem parte de tudo isso, data que ficará marcada na minha vida e na da minha família. Tão bom saber que todo esforço, toda luta, noites chorando querendo desistir de tudo, não foram em vão”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Riquelme felipe (@riquelmefelipe_)

Em campo, ele deu o pontapé inicial na carreira e as principais chances da equipe saíram de seus pés. Ainda no primeiro tempo, aplicou um lindo chapéu no adversário e esbanjou talento. Assim, quando se ambientou à partida, subiu de produção e passou a ditar o ritmo da equipe com muita qualidade.

Contudo, o jogador não esperava a falta de precisão dos companheiros para estufar a rede do goleiro Zé Carlos. Tal ineficiência fez com que o zero não saísse do placar, mesmo com a boa atuação no segundo tempo. Algo comum para uma equipe que treinou por pouco tempo neste início de ano.

Na próxima rodada, o Fluminense mede forças com o Volta Redonda nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 2ª rodada do Carioca-2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.