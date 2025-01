Esposa de Juninho, reforço do Flamengo, publica despedida do Qarabg

Esposa de Juninho, reforço do Flamengo, publica despedida do Qarabag - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O clima na residência do primeiro reforço do Flamengo nesta janela é de despedida. Isso porque Vivian Lorraine, esposa do atacante Juninho, publicou um vídeo com grandes momentos da família durante a estadia de quase dois anos no Azerbaijão. Na legenda, a influenciadora escreveu um texto em agradecimento ao Qarabag e aos amigos que fez no percurso.

“Obrigado por tudo! Por nos receber e fazer nossos dias felizes! Fizemos uma linda história! Estaremos sempre gratos! Vocês são incríveis e desejo todo sucesso do mundo, Qarabag”, escreveu Vivian. Juninho comentou com uma sequência de emojis de coração.

Primeiro reforço da ‘Era’ Luiz Eduardo Baptista – e da temporada -, Juninho chegou ao Rio na tarde dessa segunda-feira (13). O atacante passará por exames nesta terça-feira (14) e seguirá para o CT Ninho do Urubu para assinar vínculo até o fim de 2028 com o Flamengo. “Muito feliz de estar aqui”, disse o atacante ainda no Aeroporto do Galeão.

