Zagueiro da Segunda Divisão da Espanha na mira do Flamengo

Ex-Santos, Kaiky está no futebol espanhol e animado com o Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação/Almería)

Após contratar o atacante Juninho, junto ao Qarabag, do Azerbaijão, o Flamengo pode divulgar um novo reforço em breve. Trata-se de Kaiky, zagueiro do Almería, da Segunda Divisão da Espanha. A informação é do site “Coluna do Fla”.

O clube busca nomes para a posição após as saídas de David Luiz e Fabrício Bruno. O primeiro, fora dos planos, não teve o contrato renovado. Já o segundo trocou o Rubro-Negro pelo Cruzeiro no último fim de semana. Ortiz, Léo Pereira, Pablo e Cleiton são os zagueiros que o técnico Filipe Luís tem à disposição.

A diretoria do Flamengo, em união com scout, aprovou o nome de Kaiky e iniciou as conversas pelo beque, de acordo com a publicação.

Kaiky estaria ciente do interesse. Ele, aliás, se animou com a possibilidade de defender o Mengo, em 2025. O zagueiro, então, aguarda o clube carioca formalizar a proposta.

Com 21 anos, Kaiky é cria das categorias de base do Santos. Ele subiu ao profissional em julho de 2022 e, em seguida, foi negociado com o Almería. Na Espanha, na temporada passada, esteve, por empréstimo, no Albacete Balompié.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.