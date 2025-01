João Fonseca: saiba curiosidades sobre o tenista brasileiro de 18 anos

João Fonseca, tenista brasileiro de apenas 18 anos, conquistou o título do Next Gen ATP Finals, em Jedá, na Arábia Saudita, e fez história ao se tornar o primeiro sul-americano a vencer o torneio, que reúne os oito melhores tenistas do mundo com até 20 anos.

Nesta terça-feira (14), o carioca realizou sua estreia no Australian Open contra Andrey Rublev, o nono do mundo, sendo o mais jovem brasileiro na Era Aberta a jogar a chave de um Grand Slam. Na próxima semana, ele poderá jogar o challenger 125 de Quimper, na França, e nos dias 1 e 2 de fevereiro, disputará a Copa Davis pelo Brasil em Orleans, na França.

Mas afinal, quem é João Fonseca?

É inegável o grande sucesso de João Fonseca nas redes sociais. Nascido no Rio de Janeiro em 2006, e teve uma carreira juvenil antes de se profissionalizar, onde começou a jogar tênis aos 11 anos, após uma transição do futsal.

Apesar do início tardio, João Fonseca se destacou no tênis, e em 2022, foi um dos principais jogadores da equipe brasileira que conquistou a Copa Davis Juvenil. Em 2023, atingiu o topo do ranking mundial juvenil, tornando-se o primeiro brasileiro a terminar a temporada com a primeira colocação, tendo, ainda sido vice-campeão de duplas no Australian Open e alcançou as quartas de final em Roland Garros e Wimbledon.

Na atualização da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), o tenista João Fonseca alcançou a 113ª colocação no ranking, sendo a melhor de sua carreira até agora. O jovem carioca, é, atualmente, o terceiro melhor tenista do Brasil.

Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, mas redes sociais, não há indícios de que João Fonseca tenha uma namorada. Apesar de atrair engajamento e comentários das seguidoras, seu perfil na plataforma não reúne fotos que indicam um relacionamento amoroso.