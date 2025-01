Atacante Willian Bigode será desfalque em estreia do Santos pelo Estadual

Willian Bigode sofreu lesão muscular na coxa direita e está fora da estreia do Santos no Campeonato Paulista - (crédito: Foto: Divulgação/Santos)

O técnico Pedro Caixinha terá um problema logo de cara para resolver na estreia do Santos pelo Campeonato Paulista. Isso porque o atacante Willian Bigode será baixa no confronto com o Mirassol, na próxima quinta-feira (16), às 21h30, na Vila Belmiro. O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa direita e não se recuperou a tempo para ser uma opção para o primeiro compromisso oficial na temporada. Outro desfalque será Tiquinho.

Bigode vai perder a estreia do Peixe no Estadual e também o duelo seguinte com a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, no próximo domingo (19). Sem condições físicas, ele não participou da atividade no CT Rei Pelé, nesta terça-feira (14).

O caso do centroavante Tiquinho Soares é um pouco diferente. Afinal, a sua ausência ocorre porque o Alvinegro Praiano não conseguiu regularizá-lo dentro do prazo. Com isso, uma das contratações do Santos nesta janela de transferências ainda não realizou trabalhos no campo. Assim como o companheiro de posição, Tiquinho também está fora do embate com a Macaca, no próximo domingo.

Pré-temporada do Santos perto de ser concluída

O elenco santista teve o seu penúltimo treinamento da pré-temporada nesta terça. O comandante Pedro Caixinha permitiu que a imprensa acompanhasse cerca de 30 minutos de atividades físicas dos jogadores. Na ocasião, os trabalhos priorizaram o aprimoramento da força e velocidade. A partir do momento que a atividade passou para a parte tática, o treino passou a ser fechado. O Peixe conclui a sua pré-temporada com trabalho nesta quarta-feira (15), data que também encerra a preparação para a estreia do time no Campeonato Paulista.

Assim, o provável time titular do Alvinegro para enfrentar o Mirassol é: Brazão; JP Chermont, João Basso (Gil), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Hyan e Diego Pituca; Soteldo, Guilherme e Wendel Silva.

