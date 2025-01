Jr. Santos a caminho do Atlético. Veja quanto o Galo vai pagar ao Botafogo

Diretor de futebol do Atlético, Victor Bagy falou, na última segunda-feira, que o clube traia um reforço para tranquilizar a Massa. E o nome da fera é Júnior Santos, artilheiro do Botafogo, em 2024, com 20 gols, e responsável por fechar o 3 a 1 que decretou o vice-campeonato do Mineiro, na final da Copa Libertadores, em 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. A boa notícia, agora, para o Galo, é a negociação ter avançado entre as partes.

O portal “Fala, Galo” afirma que o clube carijó pagará 8 milhões de dólares (R$ 48,5 milhões) pelo atacante de 30 anos do Mais Tradicional. Este pagamento, a priori, seria em em quatro parcelas: duas em 2025 e duas no próximo ano. O Botafogo já tem a proposta na mesa. A tendência é de transferência do Raio.

Em Minas Gerais, Júnior Santos assinaria contrato de quatro anos, com direito a um aumento salarial. O Jacaré, aliás, já estaria em contato com o técnico Cuca.

