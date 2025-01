Vasco x Ceará: na Copinha: onde assistir e escalações

O Vasco teve uma primeira fase conturbada na Copinha, classificando-se após empatar os três jogos. Porém, na fase seguinte, enfrentou o Juventus sob pressão da torcida adversária e venceu por 1 a 0, com gol de Léo Jacó. Agora, na terceira fase, o time encara o Ceará em busca de uma vaga nas oitavas de final. O duelo está marcado para as 11h (horário de Brasília).

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partida ao vivo.

Como chega o Vasco

Deixaram o Vasco chegar? Depois de um início complicado, que gerou preocupação entre os torcedores, o time venceu e convenceu na segunda fase contra o Juventus. Léo Jacó, aliás, segue como a principal esperança de gols no ataque, enquanto Zucarello, responsável pela criação no meio-campo, ainda precisa melhorar seu desempenho no torneio.

Como chega o Ceará

O Vozão atropelou o XV de Piracicaba, de São Paulo, com uma vitória por 4 a 0. Líder do grupo na primeira fase, o time cearense chega embalado. Guilherme é o destaque e principal esperança de gols. Além disso, com o retorno à elite do futebol nacional, o Ceará planeja utilizar sua base ao longo da temporada. A equipe, portanto, sonha também com a conquista inédita da competição de base.

VASCO X CEARÁ

3ª fase da Copinha

Data-Hora: 15/1/2025 (quarta-feira), às 21h45 (de Brasília)

Local: Estádio Comendador Souza

Onde assistir: SporTV (canal fechado)

VASCO: Phillipe Gabriel; Breninho, Wanyson, Bruno André e Riquelme Avellar; Igor Toledo, Euder e Lukas Zuccarello; Juninho, André Ricardo e João Vitor. Técnico: Matheus Curopos

CEARÁ: Léo Agliardi; Vitor Santos, Zé Neto, Enzo Lodovico, Vini Uchella, Matheus Maycon, Gabriel Rocha, Caio, Fabrício Moura, Guilherme Luiz e Fernando Gabriel Técnico: Alison Henry

