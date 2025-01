Flamengo e Volta Redonda assinam contrato e vão jogar em Brasília

A partida entre Flamengo e Volta Redonda, pela quinta rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca já tem local confirmado. Os clubes assinaram acordo, nesta terça-feira (14), para o duelo acontecer no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 25 de janeiro. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.

Tanto Flamengo quanto Volta Redonda terão retornos financeiros pelo acordo. De acordo com a tabela, o Rubro-Negro será o visitante na partida. O jogo estava previsto inicialmente para acontecer no Amazonas, mas foi posteriormente alterado para a Cidade do Aço. O duelo, aliás, marcará a estreia do time principal do Rubro-Negro na competição.

Depois de 73 jogos oficiais em 2024, o gramado do Maracanã passará por manutenção. Diante disso, o Flamengo mandará os quatro primeiros jogos do Estadual no Nordeste. No entanto, perdeu para o Boavista por 2 a 1 na estreia, no Batistão, em Sergipe.

Por fim, no momento, a equipe principal está em pré-temporada nos Estados Unidos e treinará em Gainesville até o dia 18 de janeiro, quando viajará para Fort Lauderdale. Na sequência, no dia 19, o time mede forças com o São Paulo no estádio do Inter Miami, pelo FC Series.