Dudu volta a atacar Leila Pereira em publicação de jornalista: ‘Falsa’

Dudu, do Cruzeiro, novamente voltou a atacar Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Dessa vez, o jogador comentou em uma publicação do jornalista Benjamin Back.

Benja postou um vídeo de Leila falando sobre a pré-temporada do Verdão e dando a sua opinião sobre os clubes que realizam a pré-temporada fora do país. Na legenda, ele escreveu: “podem gostar ou não da Leila Pereira, mas ela fala o que pensa, na lata!”.

Por sua vez, Dudu respondeu a publicação referente à legenda, marcando o jornalista e contrariando sobre a presidente “falar na lata”.

“Já conversei e troquei várias ideias com você, mas essa pessoa aí (Leila) só fala na lata, pela imprensa. Porque, na lata mesmo, ela não fala nada. Pelo menos para mim nunca teve a coragem de falar na lata. Por que, para mim, na lata ela falava que AMAVA e tudo mais!!! Então, parem de ficar puxando saco dessa pessoa por que o que ela fala pelo microfone não é nada disso!!! ‘FALSAMAISQUENOTADE2REAIS’ ela é de like e disso que vocês ficam postando”, e completou:

“Então, não cai nessa não. E todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras. Ainda vou poder falar tudo o que penso dessa presidente. Hoje defendo um clube maravilhoso que me abriu as portas e respeito muito o Cruzeiro. Não me convém ficar falando de outras coisas!!! Mas, tome cuidado quando for postar algo sobre ela”, escreveu o jogador.

Confusão entre Dudu e Leila

O Palmeiras lançou a nova camisa para temporada em evento na última segunda-feira (13), em São Paulo. Presente na celebração, a presidente Leila Pereira concedeu uma breve coletiva de imprensa no local e causou polêmica ao comparar a postura de Dudu e Rony no ‘fim de ciclo’ pelo Alviverde.

A mandatária afirmou que Dudu ”saiu pela porta dos fundos”, enquanto Rony, caso deixe o clube, fará isso pela saída principal. Leila ainda disse que o reforço do Cruzeiro trouxe prejuízo de milhões aos cofres do Alviverde.

“(…) No meio do ano, quando falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado [após o Dudu negociar com o Cruzeiro], eu estava certa. E esperou-se até o fim do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões (…)”, avaliou.

“Completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum (…). Ele sai pela por da frente, o Dudu saiu pela dos fundos”, concluiu Leila.

Dudu, por sua vez, rebateu a mandatária através das redes sociais com uma foto com todos os títulos conquistados pelo clube paulista. “O caminhão estava pesado e me mandaram sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC”.

