Apresentado, Ronaldo revela os motivos de ter acertado com o Inter

Ronaldo foi apresentado nesta terça-feira (14) como novo reforço do Inter para a temporada. O volante assinou contrato até o fim de 2026 e revelou os motivos para ter aceitado a proposta dos gaúchos. De acordo com o jogador, poder trabalhar novamente com Roger Machado e a oportunidade de atuar em um grande clube, como o Colorado, pesaram em sua decisão.

“Foi um dos fatores, sim, de já ter trabalhado com o Roger. Um dos principais também é o projeto que me apresentou. Um clube gigantesco, campeão de tudo, um plantel muito qualificado. Atrai qualquer jogador. Disputar campeonatos importantes, saber que brigará por títulos. O fator talvez maior foi o projeto do Inter”, declarou.

Aos 28 anos, Ronaldo trabalhou com Roger Machado no Bahia. Em seguida, ficou três temporadas no Japão até ser contratado pelo Juventude, no segundo semestre do ano passado. Dessa maneira, o novo reforço do Inter revelou ter preferência por atuar como primeiro volante. Contudo, disse que pode fazer a segunda função no setor.

“Conheço o Roger há um tempo, do Bahia, conheço bem. A questão da adaptação fica mais fácil por já conhecer o estilo de jogo, o que pretende em campo, tanto na fase ofensiva quanto defensiva. Jogo de primeiro e de segundo, independentemente do que ele precisar”.

Ronaldo atuou em 14 jogos na temporada passada pelo Juventude, anotando dois gols e distribuindo duas assistências. Revelado pelo Flamengo, o atleta tem passagens também por Atlético-GO, Bahia e Shimizu S-Pulse, do Japão.

