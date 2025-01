Possível saída de Jr. Santos para o Atlético revolta torcida do Botafogo

Revolta e pesar. É assim que a torcida do Botafogo reagiu à notícia da possível saída de Júnior Santos para o Atlético. Há poucos dias, Tiquinho, outro xodó no Estádio Nilton Santos, trocou o Mais Tradicional pelo Santos. A mudança rachou a galera. Porém, com o Anjo das Pernas Confusas, não. Nas redes sociais, o termômetro indicou outro cenário. O público alvinegro foi unânime em condenar o negócio.

“Inadmissível” e “incompreensível” são duas palavras muito repetidas pela torcida. A SAF, então, desta vez, caiu em desgraça.

Aos 30 anos, Júnior Santos pode reforçar um dos rivais brasileiros, além de perder a identificação com Glorioso. Artilheiro do time em 2024, com 20 gols, o Jacaré está em alto nível e ganhou o lugar de Tiquinho no posto de ídolo máximo das arquibancadas do Colosso do Subúrbio. Sua possível ida ao Mineiro, portanto, mexeu com a massa.

Confira, abaixo, algumas reações:

A provável venda de Júnior Santos é, pra mim, inadmissível. Por diversos fatores, inclusive. E já deixo claro aqui: é uma saída muito pior que a de Tiquinho Soares. A do camisa 9 você consegue ver por um prisma que faz sentido. Jogador já veterano, vem de temporada abaixo,… pic.twitter.com/7ljD9PyRzx — José Passini (@ZePassini) January 14, 2025

Se essa história de venda do Junior Santos for verdade, é para desanimar bem. Não dá para acreditar. — Thiago Pinheiro ???? (@othiagopinheiro) January 14, 2025

???????????? Vou dar a minha opinião: Se venderem o Júnior Santos a SAF vai perder boa parte da torcida. Ídolo máximo, artilheiro da libertadores e já estamos perdendo Luiz Henrique, Almada e Igor Jesus (Até o final dessa janela) Eu sou TERMINANTEMENTE contra a saída do Jacaré. OBS:… pic.twitter.com/XnFGZEdU49 — ???????????????????? ???????? ???????????????????? ???? ???????????????????????????????? (@CanalDoManel_) January 14, 2025

Vamos aguardar, mas o Botafogo nesse momento está passando uma imagem péssima pro torcedor, pro seu sócio que ajuda financeiramente, para o mercado e para opinião pública.

Esse é o limite, perder o Júnior Santos no mercado nacional é demonstração de queda de nível e fraqueza.… — Botafogo Hinchas ???? (@botafogohinchas) January 14, 2025

Pra mim o pior dessa história de vender o Júnior Santos, é fazer isso pro mercado interno. O cara que colocou a primeira letra e o ponto final no maior título da história do Botafogo não pode virar um adversário. — Cadu ?? (@cadubarbosa97) January 14, 2025

Loucura essa venda do Junior. Mesmo que contratem jogadores infinitamente superiores. O mais identificado com a torcida em 2024, potencial ídolo do clube e JOGANDO PRA CARALHO, vendido pro mercado interno a um concorrente no Brasil. Sou totalmente contra isso. Terrível. — Braune (@brauneoficial) January 14, 2025

