Web resgata fala de Jorginho, alvo do Flamengo, sobre raiz vascaína: ‘Não quero apanhar’

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 18: Jorginho of Arsenal during the Carabao Cup Quarter Final match between Arsenal and Crystal Palace at Emirates Stadium on December 18, 2024 in London, England. (Photo by Alex Pantling/Getty Images) Caption - (crédito: Getty Images)

Jorginho, alvo do Flamengo, comentou sobre a possibilidade de vestir a camisa do clube carioca em uma entrevista em 2022. Os internautas resgataram um vídeo no canal Resenha do Alê do volante do Arsenal comentando sobre qual time seria interessante defender caso atuasse no Brasil. No entanto, acabou revelando que seu pai não ia gostar dessa transferência por ele ser torcedor de um time rival.

“Flamengo seria interessante. Meu pai iria me matar, que ele é vascaíno, mas Flamengo seria interessante. Meu pai é vascaíno e minha mãe é botafoguense. Imagina. Não quero apanhar, não”, disse o jogador na época.

Quase dois anos depois, o jogador está próximo de vestir a camisa do Flamengo. O vínculo do volante com o clube inglês termina no fim da temporada europeia, ou seja, no meio deste ano e, dessa forma, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

Torcida pede Jorginho no Flamengo

Após a notícia da abertura das negociações, torcedores do Rubro-Negro se empolgaram nas redes sociais com a possibilidade de ter Jorginho na equipe. Aliás, chegaram até a subir uma hashtag #JorginhonoFlamengo, que foi o segundo assunto mais comentado no “X” na noite de segunda-feira (13), mas a tag segue sendo utilizada pela torcida ainda nesta terça-feira (14).

Um dos posts, o torcedor aponta que ‘a maior torcida do mundo está convocando o jogador’, por conta das hashtags.

a maior do mundo tá convocando ??????#JorginhoNoFlamengo pic.twitter.com/eaPns5nKOD — jhonathan ??? (@jhonathanxis) January 13, 2025

Outro torcedor usa a hashtag com um print, mostrando que mandou mensagem na direct de outra rede social diretamente para o jogador.

Minha parte eu fiz! #JorginhoNoFlamengo ?????????????? pic.twitter.com/scEnZOdghc — Bernardo Dias (@diasbernardol) January 14, 2025

Também teve torcedor destacando os títulos de Jorginho e projetando o jogador na equipe na conquista da Libertadores deste ano.

Vale ressaltar que a torcida do Flamengo fez esse mesmo movimento na contratação de outros nomes que marcaram a história do clube, casos de David Luiz, Diego Ribas e Everton Ribeiro, por exemplo.

