Tchê Tchê revela posição preferida no campo em apresentação no Vasco

No mesmo dia em que anunciou a chegada de Lucas Freitas, o Vasco apresentou o volante Tchê Tchê, que vestirá a número 3 no novo clube. O jogador falou à imprensa após o treino da tarde desta terça-feira (14) no CT Moacyr Barbosa, falando sobre sua chegada ao Cruz-Maltino. Ele revelou já estar ambientado no Vasco.

“Me sinto muito ambientado, adaptado. A recepção dos jogadores foi muito boa. Esperava, mas não esperava que eu me sentisse tão bem e tão à vontade tão rápido em tão pouco tempo”, disse.

Tchê Tchê também falou sobre sua polivalência. Para ele, porém, não é possível adiantar em que parte do campo atuará, o que, segundo o próprio, caberá a Fábio Carille.

“Sobre funções, eu posso atuar em diversos setores do campo. Só que como eu vou me encaixar, eu deixo para o treinador. É difícil eu te falar agora, é o início de um trabalho só. O que eu posso deixar claro é que entrega não vai faltar. Chego totalmente disposto e feliz, querendo aprender com os mais jovens, com os mais experientes. Passar algo que eu possa passar para os jogadores. Muito feliz e muito contente de estar aqui. Espero que as coisas possam correr bem para que a gente possa dar muita alegria ao torcedor vascaíno”, afirmou.

Qual a posição?

Mas, afinal, qual é a posição real de Tchê Tchê? O jogador responde.

“Eu sempre me intitulei como meio-campista. Assim que eu me vejo, independente de qualquer função exercida eu sou meio-campista. Claro que eu já atuei em outras faixas do campo, mas a minha preferência é jogar pela faixa central”, revelou.

O meio-campista falou, então, sobre como é vestir a camisa do Vasco. Ele revelou que sempre sonhou em atuar por clubes grandes, o que vem ocorrendo em sua carreira, já que já atuou por São Paulo, Palmeiras, Atlético-MG, Botafogo e agora o Vasco.

“Sobre vestir a camisa do Vasco para mim é uma enorme alegria, uma satisfação. Quando eu era pequeno eu sonhava em vestir a camisa de grandes clubes. Deus tem feito muita coisa durante essa trajetória. Estou aqui e estou feliz. Vestir a camisa do Vasco é uma oportunidade gigantesca, e eu espero agarrar ela e demonstrar tudo o que eu já demonstrei em outros anos, mas agora em outro clube também”, disse.

