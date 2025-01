Vídeo: Neymar aplica belo drible em companheiro em jogo treino do Al-Hilal

Neymar está próximo de retornar as partidas oficias do Al-Hilal após enfrentar uma lesão. Assim, durante o treino desta terça-feira (14), do clube saudita, o brasileiro deu um belo drible no seu companheiro Mohammed Al-Qahtani e postou o lance nas suas redes sociais.

Durante o jogo treino, em um lance na lateral do campo, Ney, marcado por dois, opta pela lambreta em cima de Al-Qahtani. Na legenda, ele brinca com o seu companheiro de equipe: “Já falei para não vir me pressionar”, disse.

Neymar no treino de hoje do Al-Hilal. ?????: Instagram / Neymar JR.pic.twitter.com/yx0YQumDDJ — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) January 14, 2025

Retorno de Neymar

Recuperado de uma lesão, Neymar entrou em campo pela última vez no dia 30 de dezembro, quando participou de um amistoso contra o Al-Fahya e marcou um dos gols da vitória por 2 a 0. Ele não entrava em campo desde o dia 4 de novembro, quando rompeu o tendão da coxa esquerda. Assim, ele ficou sem jogar por 56 dias.

No entanto, o brasileiro chegou a ficar afastado por mais de um ano, após sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo, em outubro de 2023, durante a derrota do Brasil por 2 a 0 contra o Uruguai, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Nesta temporada, Neymar atuou em apenas duas partidas oficiais pelo Al-Hilal. Por conta das lesões, ele soma apenas sete jogos, um gol e duas assistência pelo clube desde 2023.

O contrato do brasileiro com o Al-Hilal termina no meio desde ano e o futuro do craque está indefinido. Aliás, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube desde o dia 1 de janeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.