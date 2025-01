Fluminense recebe proposta do Zenit-RUS por Arias

Cobiçado no mercado da bola, o ponta Jhon Arias recebeu nova proposta para deixar o Fluminense. Afinal, o Zenit-RUS ofereceu nova oferta para contar com o craque colombiano.

De acordo com o “ge”, em publicação nesta terça-feira (14), o Tricolor tenta melhorar os valores da negociação. Isso porque a proposta é próxima da realizada pelo Galatasaray-TUR na janela passada – 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,2 milhões no câmbio atual).

Ainda de acordo com a matéria, Arias não deseja atuar no futebol russo, já que quer disputar a Liga dos Campeões (times russos estão proibidos pela UEFA por conta da guerra com a Ucrânia). Paralelo a isso, o Fluminense segue na tentativa de convencer o jogador a ficar. Há proposta na mesa do craque por uma renovação contratual, que o alçaria a um valor acima de R$ 1 milhão por mês. Isso configuraria o maior salário do elenco tricolor. Atualmente, seu contrato vai até agosto de 2026.

O Flu só deseja vender o jogador para fora do país. Recentemente, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, revelou que o mandatário do time das Laranjeiras, Mário Bittencourt, rejeitou imediatamente uma tentativa do Verdão em levá-lo por este motivo. Afinal, o Fluminense não quer perdê-lo para um rival brasileiro.

