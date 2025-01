Ferroviária x Santos, ao VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Ferroviária e Santos jogam nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), pela terceira fase da Copinha. O jogo será na Fonte Luminosa, em Araraquara. Os times se enfrentaram na fase de grupos e a Ferroviária venceu por 2 a 1, terminando em primeiro, com sete pontos, contra seis do Peixe. Na segunda fase, os santistas venceram por 3 a 0 o São José-RS. Já a Ferroviária ficou no empate com o Vitória e avançou nas penalidades.

A Voz do Esporte transmite a partida a partir das 16h (de Brasília), com o esquenta sob o comando de Christopher Henrique, que também está na narração.

Christopher Henrique narra este Ferroviária x Santos. Mas a cobertura ainda conta com Gabriel Monteiro nos comentários e as reportagens de Fernando Sid. CLique na arte acima e não perca nada deste duelo pela terceira fase da Copinha.

