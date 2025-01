Coritiba x São Joseense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Coritiba estreou no campeonato estadual com derrota para o Londrina por 2 a 0. No entanto, atuou com uma equipe considerada alternativa. Agora, com seu time principal e a presença do técnico Mozart, o Coritiba vai medir forças contra o São Joseense na quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Couto Pereira, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paranaense.

Onde assistir

NSports e TV Coxa Prime transmitem ao vivo.

Como chega o Coritiba

Após a derrota inicial, sem maiores preocupações para o Londrina, o time sob comando de Mozart deverá atuar com sua equipe principal e terá a estreia do defensor Maicon, que veio do Vasco da Gama com contrato até o final da temporada. Everaldo, recém-contratado, também deve jogar. Na Série B em 2025, o Coxa entende que o estadual é uma forma de utilizar e testar atletas.

Como chega o São Joseense

O time também vem de derrota na estreia, afinal, foi superado pelo Maringá por 2 a 1, no último dia 12. Assim, chega pressionado já na segunda rodada e precisará surpreender o Coritiba, mesmo atuando no estádio do Couto Pereira, casa do adversário. A intenção da equipe é, portanto, encerrar entre os oito primeiros.

CORITIBA X SÃO JOSEENSE

Campeonato Paranaense – 2ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 15/01/2025, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira

CORITIBA: Gabriel Leite; Lucas Taverna, Renan Gustavo (Maicon), João Pedro e João Vitor; Dani Gruber, Henrique Melo e Brenno; Ruan Assis, Galdino (Matheus Dias) e Brandão. Técnico: Mozart

SÃO JOSEENSE: Agenor; Igor Dutra, Dirceu, Kevin e Junior Espeto; Henrique Vermudt, Bispo e Luizinho; Calazans, Thiaguinho e Maranhão. Técnico: Lúcio Flávio

Árbitro: Robson Babinski

Auxiliares: Leandro Polli e Sergio Henrique Monteiro Gomes

