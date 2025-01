São Paulo x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

São Paulo busca passar pelo Juventude e alcançar as oitavas de final - (crédito: Foto: Guilherme Veiga / São Paulo FC)

O São Paulo enfrenta o Juventude nesta terça-feira (14/01), às 18h30, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor chega com 100% de aproveitamento e agora encara o clube Jaconero para saber quem avança para as oitavas de final da competição.

A Voz do Esporte preparou uma cobertura especial para esta partida. O esquenta começa às 17h30, com a apresentação de Gabriel Belmonte e, com a bola rolando, Eduardo Rizzati estará na narração.

Eduardo Rizzati está na narração deste São Paulo x Juventude. Mas a cobertura tem os comentários de Figueirendo Júnior e as reportagens de Lucca Dutra. Clique na arte acima e não perca nada deste duelo pela terceira fase da Copinha.

