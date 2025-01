Leila Pereira promete processar Dudu por ofensas

O atacante Dudu está nos Estados Unidos para disputar um torneio amistoso com a camisa do Cruzeiro. No entanto, em terras brasileiras, ele tem se envolvido em várias polêmicas. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, agora prometeu processar o jogador.

A relação entre as partes ficou bastante complicada. Tudo começou quando Leila Pereira afirmou que Dudu deixou o Palmeiras pela “porta dos fundos” ao se transferir para o Cruzeiro. A declaração ocorreu durante o anúncio do novo patrocinador máster do Verdão.

Além disso, a mandatária alviverde destacou que Dudu fez o Palmeiras perder dinheiro, pois saiu sem custos para o time celeste.

O atleta, por sua vez, respondeu rapidamente. No Instagram, ele usou palavras de baixo calão para se referir a Leila e postou uma foto com as taças que já conquistou pelo Palmeiras.

Nesta terça-feira (14), o desentendimento teve continuidade. Dudu voltou a usar as redes sociais para chamar Pereira de falsa.

A mandatária, por sua vez, entende que as declarações ultrapassaram os limites e, segundo o “Uol”, classificou as falas como “inaceitáveis, agressivas e machistas”. Assim, a empresária já acionou seus advogados.

O caso, aliás, passou de Dudu e Leila para envolver até a esposa do jogador. Paula Campos alfinetou a presidente do Verdão e acusou Pereira de ter um “problema pessoal” com o atacante.

