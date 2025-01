Volta Redonda x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Após o empate sem gols com o Sampaio Corrêa na estreia, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (15) pelo Campeonato Carioca. Assim, o Tricolor mede forças com o Volta Redonda, às 21h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira pela 2ª rodada da competição estadual. Os donos de casa perderam para o Madureira na rodada inaugural por 2 a 0.

Dessa forma, a equipe irá a campo novamente com um grupo repleto de jovens de Xerém, assim como o experiente Manoel e o recém-chegado Paulo Baya. O Voltaço, por sua vez, atuará pela primeira vez em seu estádio nesta edição do campeonato.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (15) terá a transmissão da TV Globo (Tv aberta) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Volta Redonda

Depois de garantir o acesso para a Série B do Brasileirão, a equipe quer repetir o sucesso no Estadual e chegar às semifinais. No entanto, não teve um bom desempenho na estreia e sucumbiu diante do Madureira. Dessa forma, o time tenta aproveitar que o adversário não virá com o time principal para pontuar, mas não terá PK, expulso na primeira rodada.

Como chega o Fluminense

Para a partida, o Tricolor segue com o time alternativo, enquanto o elenco principal treina e se prepara para a intensa temporada. Por fim, o time terá nomes como Isaque, Wallace Davi e Riquelme, que fazem parte da “Esquadrilha 07′, da geração de 2007, que conquistou títulos importantes no sub-17.

Volta Redonda x Fluminense

2ª rodada da Taça Guanabara

Data e horário: 15/01/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Fluminense: Vitor Eudes; Felipe Andrade, Manoel, Caio Amaral e Rafael Monteiro; Victor Hugo, Wallace Davi e Isaque; Riquelme, Paulo Baya e João Neto. Técnico: Marcão

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Lucas Souza e Sanchez; Pierre, Robinho, Luciano Naninho; Kelvin, Marquinhos e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda

