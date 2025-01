??nico reforço do Flamengo vive casório discreto com modelo

O atacante Juninho, que deve ser a primeira contratação do Flamengo na janela de transferências, já desembarcou no Rio de Janeiro para assinar o contrato. Ele chega para preencher a lacuna deixada com a saída de Gabigol. Portanto, com a proximidade de um desfecho positivo nas tratativas, torcedores do Rubro-Negro enviaram diversas mensagens no perfil de sua esposa, a modelo e empresária Vivian Lorraine, de 24 anos.

“Bem vindos ao RJ. Deus abençoe vocês”, “Vocês vão ser muito feliz aqui no mengão”, “Agora vai tirar foto no Cristo. Seja bem-vinda você, o Juninho e a família”, “Seja bem-vinda ao maior do Rio”, “Quando vocês chegam ao Rio?”, foram alguns dos recados que o casal recebeu.

Vivian conta com quase 30 mil seguidores e tinha o hábito de acompanhar os jogos do marido no Azerbaijão, além de posar para fotos com a camisa do Qarabag.Posteriormente, a amada também fez uma postagem nas redes sociais para agradecer o período em que moraram no país europeu.

“Obrigada por tudo, vocês nos acolheram, e fizeram com que nossos dias fossem felizes! Foi uma linda história! Somos imensamente gratos! Vocês são incríveis, desejo todo sucesso do mundo para vocês!”, relatou Lorraine.

Dualidade na rotina da esposa do novo atacante do Flamengo

Ensaios fotográficos fazem parte da rotina da companheira de Juninho, assim como trabalhos para lojas de roupas. Vivian até chegou a ter sua própria marca, mas precisou colocar um ponto final no projeto. Por sinal, ela também já atuou como fotógrafa. Lorraine e Juninho engataram o relacionamento em 2020 e oficializaram a união dois anos depois. Eles costumam ser discretos em sua vida particular, mas a modelo frequentemente faz publicações com momentos familiares e também a filha, Olivia, de oito meses.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.