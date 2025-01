Fluminense pode ter ‘reforços’ contra o Volta Redonda

O Fluminense pode ter novidades para seu próximo compromisso pelo Campeonato Carioca, na quarta-feira (15), contra o Volta Redonda. Isso porque quatro jogadores do considerado elenco ‘principal’, que só estreará em rodadas mais adiantadas do Cariocão, participaram dos treinos desta terça-feira (14) com o grupo que disputa as primeiras partidas do torneio.

Segundo o “ge”, os zagueiros Ignácio e Freytes, além do lateral-direito Guga e do volante Nonato estiveram com a equipe comandada por Marcão. Assim, eles podem ser novidades na segunda rodada, no Raulino Oliveira, em jogo que começa às 21h30 (de Brasília).

LEIA MAIS: Fluminense recebe proposta do Zenit-RUS por Arias

Freytes, aliás, é um dos reforços do Fluminense para a temporada. Ele, no entanto, deverá atuar na lateral-esquerda, no lugar de Rafael Monteiro. Ainda de acordo com a publicação, Guga pode virar titular na lateral-direita, o que faria Felipe Andrade atuar como volante. Nonato e Ignácio devem começar no banco.

Dessa forma, o time que deve ir a campo para encarar o Volta Redonda é o seguinte: Vitor Eudes; Guga, Manoel, Davi Schuindt (Ignácio) e Freytes; Felipe Andrade, Thiago (Nonato), Isaque e Riquelme; Paulo Baya e João Neto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.