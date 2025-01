Nos pênaltis, Ferroviária elimina Santos e está nas oitavas de final da Copinha

Ferroviária e Santos prometiam muito no duelo desta terça-feira (14/1), pela terceira fase da Copa São Paulo, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Afinal, na fase de grupos, fizeram ótimo jogo (deu Ferroviária, 2 a 1). E a partida apresentou o que todos esperavam: boa qualidade, emoção, gols e equilíbrio. No fim 2 a 2. Rafael Freitas e Mateus Xavier fizeram para os santistas. Para o time da casa os artilheiros foram Victor Silva e Dieguinho. Assim, a decisão foi para os pênaltis. E deu Ferroviária: 6 a 5, com o Peixe isolando duas cobranças.

Foi a segunda vez que a Ferroviária jogou decisão por pênaltis. Na fase 2, passou pelo Vitória (7 a 6). Agora, espera a definição do rival – Guarani ou Atlético Mineiro – que se enfrentam no fim da noite desta terça. Este duelo pelas oitavas será nesta quinta-feira.

Santos na frente no primeiro tempo

O primeiro tempo foi excelente. Afinal, já começou com um gol logo no primeiro minuto. Após escanteio, Gabriel simples escorou de cabeça na primeira trave, jogando a bola para o meio, e Rafael Freitas colocou para a rede. A Ferroviária, mostrando que não estava impressionada pelo gol que levou, foi para frente e quase empatou aos três minutos. Era lá, e cá, a Ferroviária mandou uma na trave do Santos com Jonathan, de falta. Mas, aos 19, após outro escanteio pela esquerda, e após confusão, a bola sobrou para Mateus Xavier, que acertou um chute à direita do goleiro Igor.

Contudo, aos 24, Victor Silva fez grande jogada pela esquerda, cortando dois marcadores e tocando quase sem ângulo na saída do goleiro, belo gol, recolocando a equipe da casa no jogo e com chance de sair para o intervalo com o empate, o que não conseguiu. mas com o Santos obrigando o goleiro Igor a grande defesa em chute de Gabriel.

Ferroviária busca o 2 a 2

Os times seguiram buscando o gol. Se o Santos perdeu um gol feito com Kauan, que no meio da pequena área sem goleiro tocou pior cima do travessão, a Ferroviária só não empatou em chute de Filipe por causa de grande defesa de João Fernandes e com a zaga rechaçando evitando que Victor Silva chegasse para a sobra.

O empate era o placar mais justo e a Ferroviária conseguiu o 2 a 2 em lance com dois que saíram do banco, aos 32 minutos. Pedrinho invadiu pela direita tocou para Dieguinho na meia-lua da área. O garoto ajeitou e mandou bala de direita para empatar em 2 a 2. Placar que permaneceu até o apito final. Assim, decisão por pênaltis. Deu Locomotiva: 6 a 5. Fim de linha para o Peixe.

Nos pênaltis

Para a Ferroviária: Meireles, João Vitor, Felipe, Thiagão, Douglas, Matão acertaram para a Ferroviária; João Fernandes defendeu a cobrança de Pedrinho.

Para o Santos: Gustavo Henrique, Bernardo, João Ananias, André, Lenin acertaram para o Santos; Kauã Pereira e João Alves isolaram

