Globo dobra salário de Denílson em relação à Band. Saiba os valores

Denílson se despediu do público do "Jogo Aberto" recentemente - (crédito: Foto: Reprodução / Jogo Aberto)

O ex-jogador e atual comentarista esportivo, Denílson, receberá uma valorização salarial ao deixar a TV Bandeirantes para a Rede Globo, sua casa nova. Ele passou os últimos 14 anos como comentarista da emissora paulista, sobretudo no programa “Jogo Aberto”. A parceria com Renata Fan era importante, mas o casamento terminou com o novo contrato.

Aliás, Denílson não deixou a loira por qualquer valor. Ele dobrou o salário que recebia na antiga emissora. Antes, o ex-atleta ganhava R$ 150 mil. Agora, ele receberá R$ 300 mil mensais.

Na Globo, inclusive, o ex-jogador terá um programa no SporTV, focado nos destaques da rodada. Ele será exibido aos domingos. Além disso, Denílson poderá participar do “Globo Esporte São Paulo”.

Denílson largou o futebol e, em 2010, participou da cobertura da Copa do Mundo. Com grande destaque, ele foi anunciado para ser comentarista fixo do “Jogo Aberto”.

