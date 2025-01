Corinthians inscreve meia da Copinha na lista principal do Paulista

O Corinthians fechou a lista de inscritos para a primeira rodada do Paulista. 27 jogadores estão regularizados para atuarem no estadual, fora 12 atletas da categoria de base. Entre as novidades da lista principal, está Luiz Eduardo.

O meia de 17 anos é o camisa 10 do Timão na Copinha. Como chegou ao Corinthians no ano passado vindo do Água Santa, não pode integrar a lista que contempla os jogadores formados na categoria de base do clube.

Luiz Eduardo já estava no radar de Ramón Díaz desde o ano passado. Ainda em 2024, ganhou oportunidades nos treinos do time principal. Mesmo com idade para estar no Sub-17, já é titular entre os Sub-20. É considerado uma camisa 10 clássico, com boa visão de jogo.

O volante Maycon ainda é ausência na lista de inscritos. O jogador aguarda a resolução de detalhes burocráticos para renovar o seu empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk. O Timão ainda pode integrar mais três atletas na lista A, com prazo final no dia 11 de fevereiro.

Confira a lista de inscritos do Corinthians no Paulistão:

Goleiros: Hugo Souza, Matheus Donelli, Cadu*, Felipe Longo* e Kauê*;

Laterais: Diego Palacios, Hugo, Matheuzinho, Matheus Bidu, Denner*, Caipira* e Léo Maná*;

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Renato*;

Meio-campistas: Alex Santana, André Carrillo, Charles, Igor Coronado, José Martínez, Luiz Eduardo, Raniele, Rodrigo Garro, Ryan, Breno Bidon*, Fernando Vera* e Gustavo Bahia*;

Atacantes: Ángel Romero, Héctor Hernández, Memphis Depay, Pedro Raul, Talles Magno, Yuri Alberto, Gui Negão* e Kayke Ferrari.

