Grêmio recusa primeira oferta do Boca Juniors por Marchesín

O Grêmio recebeu a primeira proposta do Boca Juniors pelo goleiro Marchesín. Porém, o Tricolor Gaúcho recusou a oferta. Apesar disso, já há um acordo entre o clube Azul e Ouro e o jogador, portanto, uma negociação ainda não está descartada.

O Imortal não quer facilitar a ida do arqueiro, pois ele é visto com um dos líderes do vestiário. Além disso, o novo treinador do time, Gustavo Quinteros, solicitou a permanência do atleta.

Marchesín chegou ao Grêmio no início de 2024 e tem contrato com o clube até o final de 2025. Segundo o jornalista argentino Germán García Grova, o Imortal considerou a oferta baixa. Porém, pode avaliar novas propostas. O Boca está esperançoso e já planeja a chegada do goleiro ainda nesta semana.

Marchesín ausente nos próximos treinos do Grêmio

O arqueiro argentino não participará dos próximos treinos do Grêmio na pré-temporada. Afinal, sentiu um desconforto muscular e precisará ser submetido a exercícios de reforço até a chegada do fim de semana. O Tricolor comunicou que o jogador passou por exame de imagem para identificar o problema.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.