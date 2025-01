Santos inscreve Soteldo no Paulista e deixa espaço para reforços

Soteldo estava emprestado ao Grêmio e será uma das novidades do Peixe no Paulista - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O Santos inscreveu apenas 19 jogadores no Campeonato Paulista. Com isso, o Peixe ainda pode contar com mais 11 atletas na disputa da primeira fase do estadual. Além das presenças de Leo Godoy, Luisão, Zé Ivaldo e Thaciano, Soteldo também é uma das novidades no grupo.

O venezuelano estava emprestado ao Grêmio e retornou ao Peixe nesta temporada. Em meio a rumores de negociação, o jogador seguiu treinando com o elenco santista. Com a presença confirmada no Paulistão, o Santos dá um grande sinal de que conta com o atleta para o ano, frustrando o Atlético-MG.

O Peixe fica no aguardo da regularização de Tiquinho Soares para inscrever o atacante. Outro nome que também pode aparecer nos próximos dias é o do argentino Álvaro Barreal, que é aguardado em Santos na próxima sexta-feira (17).

Uma das ausências é o zagueiro Gil. A comissão técnica não utilizará o defensor na estreia. A diretoria do clube optou por inscrever jogadores rodada por rodada. Já na lista da categoria de base, o Santos colocou seis nomes, com destaque para Miguelito.

Confira a lista de inscritos do Santos:

Goleiros: Diógenes, Gabriel Brazão, João Paulo

Laterais: Escobar, Hayner, Léo Godoy; JP Chermont*, Kevyson* e Souza*

Zagueiros: João Basso, Zé Ivaldo, Luan Peres e Luisão

Meias: Diego Pituca, João Schmidt, Patrick, Thaciano e Tomás Rincón; Hyan* e Miguelito*

Atacantes: Guilherme, Lucas Braga, Wendel Silva e Soteldo; Luca Meirelles*

*Jogadores da Lista B

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.