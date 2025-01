Kayke celebra primeiro gol pelo profissional do Botafogo: ‘Foi maravilhoso’

Na noite desta terça-feira (14), o Botafogo venceu a Portuguesa por 2 a 0, no Nilton Santos, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca. Autor do segundo gol, o atacante Kayke, de 18 anos, celebrou o momento de balançar a rede pela primeira vez no profissional do clube.

“Comemorar o gol duas vezes foi maravilhoso com essa torcida. Minha família está toda ai, mas, eu estava no banco e a torcida cantando, eu tive que ir na torcida”, disse a Botafogo TV.

No primeiro momento, o gol de Kayke havia sido anulado pela arbitragem em campo por impedimento. No entanto, após auxílio do VAR, não houve posição irregular e o jovem atleta pode ir para os braços da torcida comemorar.

Natural de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Kayke chegou ao Botafogo em 2019 para o sub-13. O jogador integra a equipe sub-20 do Glorioso, que disputa o início do Campeonato Carioca.

Kauê destaca importância da vitória do Botafogo no Carioca

O primeiro gol do Botafogo saiu dos pés de Kauê. O volante de 20 anos destacou a importância da vitória no Carioca, após estreia com derrota em casa. Além disso, citou o entrosamento com o atacante Matheus Nascimento, quem deu passe para a finalização.

“É muito importante ganhar, estou feliz de poder ajudar com um gol, mas o mais importante é a vitória. Estou muito feliz, e é daqui para mais. Pra mim, é muito importante poder jogar com o (Matheus) Nascimento, uma dupla que vem desde o sub-13. Eu entendo ele bem, ele me entende, e esse gol tenho que agradecer ele porque me deixou na boa”, falou a Botafogo TV.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (18), às 16h30, contra o Sampaio Corrêa, no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.